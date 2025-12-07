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Fallece Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

By Redacción Noticias24Carabobo
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Fallece Rafael Ithier

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Este sábado 6 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido músico y fundador de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, Rafael Ithier.

También conocido como ‘Don Rafael Ithier’, murió este sábado a la edad de 99 años, siendo uno de los pilares de la Salsa.

Fallece Rafael Ithier

El reconocido cantante de salsa, Victor Manuelle, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram.

Fallece Rafael Ithier

En el escrito de Victor Manuelle, recordó la trayectoría de Ithier, quien no solo fue el fundador de ‘El Gran Combo de PR’, si no que fue un destacado director, arreglista y pianista de la orquesta.

Asimismo, el salsero puertorriqueño, resaltó que Rafael Ithier también fue «el empresario más vicionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la Salsa».

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