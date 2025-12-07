Compartir

Este sábado 6 de diciembre, se confirmó el lamentable fallecimiento del reconocido músico y fundador de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, Rafael Ithier.

También conocido como ‘Don Rafael Ithier’, murió este sábado a la edad de 99 años, siendo uno de los pilares de la Salsa.

Fallece Rafael Ithier

El reconocido cantante de salsa, Victor Manuelle, compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta en Instagram.

En el escrito de Victor Manuelle, recordó la trayectoría de Ithier, quien no solo fue el fundador de ‘El Gran Combo de PR’, si no que fue un destacado director, arreglista y pianista de la orquesta.

Asimismo, el salsero puertorriqueño, resaltó que Rafael Ithier también fue «el empresario más vicionario y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la Salsa».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas