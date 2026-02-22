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El fútbol americano profesional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Rondale Moore, receptor abierto de la NFL, a los 25 años de edad. La noticia fue difundida inicialmente por Jeff Brohm, su antiguo entrenador en la Universidad de Purdue, y confirmada posteriormente por las autoridades del condado de Floyd.

El jugador, quien militó en los Arizona Cardinals y recientemente en los Minnesota Vikings, fue hallado sin vida este sábado en Indiana.

De acuerdo con los reportes de la policía de New Albany, el joven atleta fue encontrado en un garaje con una herida de bala que, presuntamente, habría sido autoinfligida. Aunque las investigaciones continúan, la comunidad deportiva ha reaccionado con consternación ante su pérdida. Quien fuera considerado uno de los competidores más aguerridos de su generación.

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Fallece Rondale Moore NFL

Rondale Moore llegó a la NFL en 2021, seleccionado en la segunda ronda del draft por los Arizona Cardinals. Durante su estancia en Arizona, demostró una versatilidad impresionante. En tres temporadas, acumuló 135 recepciones para 1.201 yardas y tres anotaciones, además de aportar por tierra con 249 yardas adicionales.

Sus entrenadores lo describieron como un profesional ejemplar, siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío físico o técnico en el emparrillado.

Lamentablemente, las últimas dos temporadas fueron difíciles para Moore, quien sufrió lesiones graves en ambas rodillas que lo mantuvieron alejado de la acción competitiva.

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Un vacío en el emparrillado

Jeff Brohm, en un sentido comunicado, recordó a Moore no solo como un gran jugador, sino como un compañero excepcional. «Todos queríamos a Rondale; nos encantaba su sonrisa y su espíritu competitivo. Tenía una ética de trabajo inigualable», destacó el entrenador, subrayando el impacto positivo que el receptor dejaba en cada vestuario que pisaba.

La partida del receptor deja una reflexión profunda sobre la presión y los retos que enfrentan los atletas de alto rendimiento fuera de los focos del estadio.

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