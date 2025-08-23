Compartir

Un niño de nueve años murió y otras 75 personas resultaron afectadas, presuntamente por ingerir alimentos en mal estado o no preparados de la manera adecuada, en un comedor comunitario del sector Sabana Grande, parroquia Marcial Hernández, municipio San Francisco, estado Zulia, informó la doctora Noly Fernández, autoridad única de sanidad en la región y ratificado en un parte de Zoedan Zulia.

Los ciudadanos afectados fueron atendidos en un primer momento en el Centro de Diagnóstico Integral de El Callao, pero dada la gravedad del caso y el número de afectados, fueron trasladados de inmediato al Hospital Noriega Trigo donde, lamentablemente, falleció Juan Mesías, de 9 años, mientras recibía atención médica. Otros seis integrantes de la familia Mesías también resultaron afectados.

En total, 27 personas, 15 menores y 12 adultos debieron ser llevados al Noriega Trigo; otras 13 personas, dos niños y 11 adultos, fueron ingresados al Ambulatorio El Silencio. Al Hospital General del Sur fueron llevados 18 ciudadanos, 13 niños y cinco adultos; mientras que al Hospital Chiquinquirá llegaron 11 personas más, tres niños y ocho adultos. Al hospital de niños de Veritas, en Maracaibo, fue necesario ingresar a cuatro infantes.

Las autoridades de Protección Civil activaron nueve ambulancias del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, una del instituto de salud y otras dos pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana y al centro de emergencias línea 911. El operativo de las autoridades de salud, seguridad y Protección Civil permitió la urgente atención de las personas afectadas.

La titular de Salud en la entidad zuliana, Noly Fernández, expresó que “al conocer la situación, las instancias del sector sanitario, bajo las instrucciones del gobernador Luis Caldera, se abocaron a abordar la emergencia brindando atención integral y oportuna a los pacientes en varios centros hospitalarios. Las autoridades competentes se encuentran en el proceso de investigación para esclarecer la situación”.

El director del Hospital doctor Manuel Noriega Trigo, Raynner Rincón, expresó por su parte que el personal de este plantel sanitario dio respuesta inmediata a la situación, donde pacientes pediátricos presentaron síntomas como diarrea, vómitos y deshidratación.

Explicó que la atención comenzó a las 9:00 de la mañana en el servicio de emergencia, para garantizar la pronta recuperación de los menores y velar por su bienestar. Los niños reciben los cuidados necesarios, incluyendo medicamentos y exámenes médicos.

