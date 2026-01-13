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Una niña de cuatro años de edad y su madre perdieron la vida en Valencia estado Carabobo, tras inhalar un producto químico agricola.

Sobre la pequeña identificada como Eduannis García y su progenitora Williamnys Olivo (19), se conoció que ambas ingresaron sin signos vitales al ambulatorio de un sector ubicado en Los Naranjos.

De acuerdo con el reporte periodístico, el incidente se originó presuntamente por el uso de un producto químico agrícola destinado a la preservación de una producción de caraotas. El producto habría sido arrojado dentro de unos sacos, liberando gases que resultaron letales para la madre y la menor.

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Fallecen por inhalación producto químico

Tres integrantes de esta misma familia, también resultaron afectados.

Los mismos fueron identificados como Wilfredo Olivo, de 44 años, Sobedia Olmero (44), y la menor Karli Olivo de 17 años, todos fueron trasladados a la Emergencia de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), donde actualmente se encuentran bajo observación médica y en condición estable.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), acudieron al sitio e iniciaron las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas de esta tragedia.

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