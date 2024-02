A los 76 años falleció Carl Weathers, “Apollo” actor reconocido de Hollywood por su participación en múltiples series y películas, así los anunció su familia y medios estadounidenses.

Mejor conocido bajo el nombre de su personaje Apollo Creed, en la saga de boxeo “Rocky Balboa”, murió el jueves, sin embargo, el comunicado no fue dado sino hasta el viernes por su familia.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Carl Weathers. Murió pacíficamente mientras dormía el jueves 1 de febrero de 2024″

Tras su fallecimiento, actores como Sylvester Stallone, su mejor amigo “Rocky” se pronunció en redes sociales. Así mismo, el comediante Adam Sandler, lamentó la noticia.

A true great man. Great dad. Great actor. Great athlete. So much fun to be around always. Smart as hell. Loyal as hell. Funny as hell. Loved his sons more than anything. What a guy!! Everyone loved him. My wife and I had the best times with him every time we saw him. Love to… pic.twitter.com/Gi2lPWFTgt

— Adam Sandler (@AdamSandler) February 2, 2024