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La noche de este jueves 2 de octubre, falleció el músico y compositor venezolano Henry Martínez Mota a sus 75 años de edad. La noticia la confirmó sus familiares a través de las redes sociales.

El oriundo de Maracay, fue el creador de diversas canciones que nutrieron el sentir venezolano, logrando ganarse el respeto, admiración y el cariño de su público, el cual agradecían cada poesía de cada una de sus piezas musicales.

Martínez padeció durante más de un año problemas de salud. Ante la urgencia, sus amigos y familiares más cercanos iniciaron el año pasado una campaña de recaudación para cubrir los gastos de una intervención quirúrgica y tratamientos postoperatorios.

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El acto velatorio se realiza desde este jueves en Caracas, específicamente en la funeraria Valles, capilla central, avenida Los Jabillos desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

El también maestro fue autor de canciones como Oriente es otro color, A tu regreso, Sentida canción. Con cada composición, Martínez fue capaz de deleitar al venezolano con su poesía musical.

Falleció el músico y compositor venezolano Henry Martínez

Su fallecimiento desencadenó una ola de comentarios en las plataformas digitales, parte de gente que inspiró, donde resalta: «El legado de Martínez ha tocado probablemente todos los sectores del país», El cuatrista Jorge Glem lo reconoció con claridad en Instagram. «Un ser humano noble, inmenso poeta y uno de los compositores más brillantes de la música latinoamericana».

“El corazón se nos arruga. La tristeza nos arropa y sé que ese sentimiento que yo tengo también lo tiene una inmensa legión de cantantes, músicos y gente que amó la música y la poesía de Henry Martínez. Doy gracias por haber sido parte de la gente amiga de él”, escribió el músico e integrante de El Cuarteto, Miguel Delgado Estevez, en su cuenta de Instagram.

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