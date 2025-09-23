El mánager Buddy Bailey quien dirigió durante varios años a Tigres de Aragua, con varios títulos falleció hoy a los 68 años.
Bailey había sido diagnosticado con cáncer hace una semana, sin embargo ya estaba muy avanzado. Dijo Tigreros oficiales en su cuenta de Instagram.
La noticia fue dada por @elextrabase y confirmada por @senadores_bbc, equipo al que aceptó dirigir el pasado 6 de agosto con miras a la temporada 2026 de liga de verano.
519 victorias en la LVBP, 6 veces campeón LVBP, una serie del Caribe, un premio a Manager del Año LVBP y mas de 2.400 victorias en ligas menores son parte de su legado. Dijo Tigreros oficiales.
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