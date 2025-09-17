Compartir

La radio carabobeña se vistió de luto este martes con la lamentable noticia del fallecimiento del locutor Diego Ramírez, una voz icónica conocida cariñosamente como «El Rumbero del Aire».

Diego Ramírez, quien se hizo un nombre en la región por sus precisos reportes viales desde el aire, partió de este plano a consecuencia de una severa diabetes que deterioró su salud en los últimos años.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Luto en el cine!, Murió el actor Robert Redford



Fuentes cercanas indicaron que la enfermedad comprometió gravemente la movilidad y la visión de Ramírez.

Su deceso representa una sentida pérdida para la comunidad radial y para quienes lo recuerdan sobrevolando el estado, informando a los oyentes de Rumbera 101.9 FM sobre el tráfico y el pulso de la ciudad.

​Colegas y amigos del medio expresaron su pesar a Diego Ramírez a través de las redes sociales, rindiendo tributo a la memoria del locutor. La frase «Paz a su alma» se repite entre los mensajes de despedida, evidenciando el cariño y respeto que se ganó en su trayectoria.

​Diego Ramírez deja un vacío en el gremio, pero su legado como «El Rumbero del Aire» perdurará en la memoria de los carabobeños que cada mañana sintonizaban la radio para escuchar sus reportes.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: