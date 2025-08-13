miércoles, agosto 13, 2025
Falleció el motorizado que le cayó el árbol encima en Naguanagua

El motorizado que le cayó el árbol encima en Naguanagua falleció en la mañana de hoy miércoles 13 de agosto de 2025. Daniel Sánchez ayer en horas de la tarde tuvo el accidente cuando transitaba por la avenida Salvador Feo La Cruz.

Sánchez de 30 años de edad vivía en Las Quintas de Naguanagua, este fue auxiliado por personas que transitaban por la vía y recibió pronta atención médica. Pero murió debido al fuerte golpe dado por la caída del árbol.

