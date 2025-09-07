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Falleció funcionaria del CICPC en Carabobo en un accidente de tránsito

By Danny Valdiviezo
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Falleció funcionaria del CICPC en Carabobo

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Una funcionaria del CICPC en Carabobo falleció en un accidente de tránsito, la información la dio el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. La funcionaria murió junto a su hija.

El comisario lamentó la pérdida física de la jefa de la Coordinación de Analisis Estratégico de la Información de la Dirección de Vehículos, C/J Berenice García y su hija, Rocío Ruette; en un accidente automovilístico en Carabobo.

La C/J Berenice García y su hija, Rocío Ruette murieron en un accidente de tránsito. Foto: Douglas Rico.

Falleció funcionaria del CICPC en Carabobo

“Todo el apoyo institucional en estos momentos tan difíciles a la familia García”, dijo el comisario Douglas Rico.

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