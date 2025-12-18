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Falleció José Del Carmen Key, director de Tambor Urbano, Key fue uno de los baluartes en el folklore y la música de la costa venezolana. La misma de tambores y otros instrumentos, la cual conserva su raíz africana.

En Tambor Urbano precisamente dio a conocer esa magia musical del llamado golpe de tambor. Colocándola además como una de las más sonadas en el país en las últimas décadas y una de las más buscadas.

Key falleció en Caracas el pasado 16 de diciembre, era una de las personas que siempre buscó la profundización y que las personas conocieran más de la música de los tambores. Uno de los creadores de un estilo propio cultural y ahora muy conocido no solo en el país, también en el mundo.

Falleció José Del Carmen Key, director de Tambor Urbano

Fueron 30 años donde consolidó a la agrupación como una de las más originales del género y llevándola siempre al avance en la música. Key siempre fue un embajador de la costa venezolana y su música en todo el mundo.

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El fallecimiento de José del Carmen dejó un pesar en la farándula venezolana como en el ámbito de los músicos de tambores. Además de lo que fue la cultura y de lo que significan los tambores en el país.

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