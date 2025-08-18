Compartir

Falleció Julio César León, el ciclista fue el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos. León había cumplido en febrero pasado, 100 años y había sido homenajeado por las autoridades deportivas venezolanas.

Había nacido el 2 de febrero de 1925, uno de sus primeros regalos del Día de Reyes fue un velocípedo, en el cual comenzó a soñar con ser ciclista. Para los 23 años se convirtió en el primer venezolano en estar en una cita olímpica.

En ese año por las gestiones hechas ante la Embajada de Inglaterra viajó a Londres en el año 1948 junto a su esposa en un avión de carga a representar a Venezuela. Es considerado como El Rey Absoluto del Ciclismo en Venezuela.

León fue el pionero en esa gran camada de atletas que ha tenido Venezuela que han brillado en Juegos Olímpicos. Para el desfile el mismo ciclista destaca que no tenía bandera, pero compró unas telas para poder hacerla.

Con un haragán de donde estaba hospedado pudo hacerla con teipe y su esposa la cosió, y listo el tricolor patrio estaba listo para el desfile. Tuvo una buena actuación a pesar de no haber conquistado una medalla.

León se graduó de ingeniero, se dedicó siempre a su profesión pero sin dejar de lado su gran pasión como lo fue el ciclismo.

