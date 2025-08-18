lunes, agosto 18, 2025
spot_img
DeportesCiclismoPortada

Falleció Julio César León, primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos

By Danny Valdiviezo
0
13
Falleció Julio César León

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Falleció Julio César León, el ciclista fue el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos. León había cumplido en febrero pasado, 100 años y había sido homenajeado por las autoridades deportivas venezolanas.

Había nacido el 2 de febrero de 1925, uno de sus primeros regalos del Día de Reyes fue un velocípedo, en el cual comenzó a soñar con ser ciclista. Para los 23 años se convirtió en el primer venezolano en estar en una cita olímpica.

En ese año por las gestiones hechas ante la Embajada de Inglaterra viajó a Londres en el año 1948 junto a su esposa en un avión de carga a representar a Venezuela. Es considerado como El Rey Absoluto del Ciclismo en Venezuela.

Falleció Julio César León, primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos

León fue el pionero en esa gran camada de atletas que ha tenido Venezuela que han brillado en Juegos Olímpicos. Para el desfile el mismo ciclista destaca que no tenía bandera, pero compró unas telas para poder hacerla.

Con un haragán de donde estaba hospedado pudo hacerla con teipe y su esposa la cosió, y listo el tricolor patrio estaba listo para el desfile. Tuvo una buena actuación a pesar de no haber conquistado una medalla.

León se graduó de ingeniero, se dedicó siempre a su profesión pero sin dejar de lado su gran pasión como lo fue el ciclismo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Acefuc Monseñor Arocha termina exitosa jornada en el Torneo Apertura 2025

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceMindeporte
Artículo anterior
Estado del tiempo hoy 18 de agosto de 2025 en Venezuela, según el INAMEH
Artículo siguiente
Efemérides de hoy 18 de agosto, ¿qué ocurrió en esta fecha?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital