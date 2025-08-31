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Wilmer José Álvarez Sivira, un mesonero de 35 años y padre de dos hijas, falleció la noche del sábado 30 de agosto en el Hospital Central de Maracay, luego de sufrir un grave accidente de tránsito horas antes.

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De acuerdo con el relato de su afligida esposa, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 de la mañana del sábado. El ciudadano, quien trabajaba de mesonero en un reconocido restaurante del norte de la ciudad, acababa de dejar a un compañero en Santa Rita del municipio Francisco Linares Alcántara después de entregar su turno a las 2:00 a.m.

Mientras regresaba a su hogar en la urbanización Terepaima, en la Intercomunal Turmero Maracay, colisionó, en circunstancias que se desconocen, su motocicleta contra un objeto fijo en la avenida Generalísimo Francisco de Miranda, municipio Linares Alcántara.

Aunque portaba casco de seguridad, su familia indicó que era de «mala calidad» y no logró evitar que sufriera severos traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo. El impacto fue “terrible”.

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