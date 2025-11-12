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La mujer que fue arrollada en la avenida Las Ferias el 27 de octubre falleció en el Hospital Central de Valencia. Elvira Rodríguez de 68 años fue arrollada por un motorizado cerca de la entrada de la Fundación Mendoza.

Rodríguez estuvo internada en el centro de salud valenciano, cerca de 15 días tras ser embestida por el motorizado. Esta sufrió severas lesiones al caer al pavimento luego del golpe recibido por la moto.

Mujer que fue arrollada en la avenida Las Ferias el 27 de octubre falleció

Ese día funcionarios policiales como personas que transitaban por el lugar colaboraron en el traslado de la mujer a la Emergencia de la CHET. Elvira Rodríguez murió el lunes en horas de la madrugada.

El caso de arrollamiento se suma a los que han ocurrido en la avenida Las Ferias en los últimos meses. Es por ello que se hace un llamado a los conductores a manejar acatando las normas impuestas por el INTT.

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