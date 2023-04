Compartir

Falleció, este martes 25 de abril, el “rey del calipso”, Harry Belafonte a los 96 años en Manhattan, quien supo mezclar los ritmos caribeños en la música estadounidense y fue defensor de los derechos a las personas negras.

Oriundo de Harlem e hijo de una madre jamaicana y un padre francés de Martinica. Pasó la mayoría de su infancia en Jamaica, luego regresó a Nueva York; lo cual le permitió tener una mezcla de cultura que más adelante influyeron en su música y en su cruzada por la igualdad racial.

Saltó a la fama con la interpretación del calipso, pero a su estilo, creo un género de música caribeña que venía de las influencias de África Occidental y Francia.

En 1956, publicó su tercer álbum, titulado simplemente “Calypso“; el cual lo convirtió en el primer LP que vendió más de un millón de copias en Estados Unidos.

Es de resaltar que “Day-O (The Banana Boat Song)“ es la canción emblemática de Belafonte y se basaba en la melodía popular jamaicana. También, interpretó con acento caribeño: “Stack banana ‘til de morning come / Daylight come and we wan go home“.

Al principio, Belafonte se burló de las insinuaciones de que la canción era simplemente música de baile para sentirse bien. En realidad, buscaba la rebelión de los trabajadores que exigían salarios justos.

Desde sus inicios no rehuyó a la polémica, en 1957, protagonizó la película “Island in the Sun“, en la que interpretaba a un político negro en una isla ficticia que tiene una relación amorosa con una mujer.

