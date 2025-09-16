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Falleció un septuagenario que chocó contra un objeto fijo en Puerto Cabello en el litoral del estado Carabobo. Además del hombre se pudo conocer que cuatro menores de edad sufrieron lesiones en el hecho vial.

El hombre que murió en el accidente quedó identificado como Argenis Salazar de 74 años de edad. El hecho ocurrió la noche del pasado domingo 14 de septiembre de 2025. Este regresaba de un reconocido club con cuatro deportistas de kickingbol en un Fiat de color rojo.

Falleció septuagenario tras chocar contra un objeto fijo en Puerto Cabello

Cuando impactó contra un árbol, enseguida el hecho fue reportado a los números de emergencia. Seguidamente llegaron ambulancias del 0800 Bigote al lugar llevando a los lesionados a los centros de salud.

Salazar murió en el hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello donde murió en la madrugada de ayer 15 de septiembre. Se pudo conocer que Salazar vivía en el sector Milagrito de la Belisa.

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