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Una falsa odontóloga quedó detenida en el estado Carabobo, la información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. La mujer fue aprehendida en Morón, municipio Juan José Mora en el estado Carabobo.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello, realizaron la detención de una fémina que ejercía ilegalmente como ortodoncista y odontóloga. Realizando procedimientos dentales sin contar con la formación profesional o los permisos sanitarios necesarios.

La detenida quedó identificada como: Osmerly Yenexi Colina Gómez (25), quien en la Urbanización Colinas de Mara, se dedicaba a ejecutar estos hechos; sin embargo, no poseía un título universitario en odontología ni contaba con la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Falsa odontóloga quedó detenida en el estado Carabobo

Poniendo en riesgo la salud de quienes acudían a sus servicios, exponiéndolos a infecciones, daños irreversibles en la cavidad bucal y otras complicaciones severas. Durante la detención se ubicaron implementos utilizados en la odontología.

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Además, fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que, posee registros por robo por grupo armado o disfrazado; Siendo puesta a disposición del Ministerio Público.

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