Dos personas que falsificaban obras de Carlos Cruz Diez, quedaron detenidos y a la orden del Ministerio Público. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Guarenas; realizaron la detención de Lino José Bermúdez Guacuto (50) y su esposa, Fanny Margarita Oliveros López (55).

Por estafar con la falsificación de obras del maestro Carlos Cruz Diez. A través del trabajo técnico – científico realizado por los funcionarios del Cicpc, se pudo conocer que Lino, se dedicó a estudiar la vida y obra del maestro, detallando cada una de sus obras.

Falsificaban obras de Carlos Cruz Diez

Para luego, a través de los conocimientos que adquirió tras pasar horas en los museos, imitó sus obras y las comercializó como auténticas del mismo. Para ello, Fanny, les informó a las víctimas, que dichas obras eran provenientes de una herencia paterna.

Y, que estas tenían un costo de 90 mil dólares. Luego de recibir el dinero, Lino, realizó el gasto del mismo en juegos de azar, perdiendo en su totalidad la cantidad estafada; tras la detención de la pareja, en la parroquia y municipio Baruta, estado Miranda.

Se ubicaron como evidencias dos réplicas de arte tituladas, Fisicromía, 28 frascos de pinturas, tirros de papel, pinceles, recortes de cartón. Clavos, dos documentos de propiedad de traspaso de las obras de arte, estuches de pinturas de óleo y, un comunicado emitido por la Fundación Carlos Cruz Diez, indicando que dichas obras eran falsas.

