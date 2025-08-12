Compartir

Un falso funcionario de la alcaldía de Chacao está señalado de extorsionar a comerciantes y quedó detenido. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab en las redes sociales del Ministerio Público.

Informó el Fiscal Saab que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, el hombre identificado como Ángel Regulo Lara de 48 años. Por el delito de extorsión.

Dicho sujeto se hacía pasar por funcionario de la alcaldía de Chacao, solicitando sumas de dinero semanales a los ciudadanos que hacen vida comercial en dicho sector. Con el fin de dejarlos trabajar y así lucrarse económicamente.

Luis Fernández Córdova, director de la Policía de Chacao dijo que el sujeto fue aprehendido en flagrancia ya que se hizo pasar por funcionario de la alcaldía. Este cobraba 50 dólares semanales a unas personas.

Esto con el fin de permitirle continuar con las labores de reparaciones y trabajo en un taller. Lara tiene varios registros por extorsión y está solicitado por Juzgado Cuarto de Juicio del circuito judicial penal del Área Metropolitana de Caracas.

