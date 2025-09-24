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Un falso funcionario policial fue detenido por estafa en Lara. Tras múltiples denuncias recibidas por parte de varias víctimas residentes. Sobre la adquisición de entradas para un concierto, comisiones de la Delegación Municipal San Juan Lara, iniciaron el trabajo de investigación que permitió la detención de Samuel David Silva León (22), falso funcionario de la PNB.

Mediante las entrevistas realizadas a las víctimas y las pesquisas técnico – científicas, se pudo conocer que Samuel; valiéndose de la urgencia de personas en adquirir entradas a conciertos a desarrollarse en el estado Lara, ofreció en venta las mismas a precios asequibles.

Logrando timar a las personas interesadas, quienes, tras realizar los pagos, este les hacía llegar las entradas en digital con un código QR. Los cuales fueron alterados con una aplicación de ingeniería social.

Falso funcionario policial fue detenido por estafa en Lara

Una vez las víctimas acudían a los espectáculos y mostraban dicho QR, eran informadas que estas entradas no eran válidas y, habían sido víctimas de una estafa. Logrando obtener Samuel a través de estos hechos, más de 3 mil dólares estadounidenses.

Ahondando las pesquisas, se pudo conocer que este delincuente también había cometido estos hechos con personas de otros estados del país; asimismo, informaba ser parte de las filas de un organismo de seguridad, portando una credencial falsa con la finalidad de obtener beneficios económicos.

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Su detención se generó en la avenida Pedro León Torres, parroquia Concepción, municipio Iribarren, estado Lara. Siendo verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por usurpación de funciones y estafa. Como evidencia se le ubicó un celular, que utilizó para alterar los códigos QR. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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