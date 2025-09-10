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Un falso odontólogo venezolano señalado de abuso sexual en Bogotá, Colombia fue capturado por las autoridades. Efraín José Parra quedó a la orden de la Fiscalía luego de estar inmerso en el abuso a una menor de edad.

Este atendía a las personas en un sitio improvisado, allí ofrecía servicios de odontología, sin tener estudios profesionales. La menor asistió al consultorio de Parra para un tratamiento dental.

Falso odontólogo venezolano señalado de abuso sexual en Colombia

Pero este aprovechó la confianza que tenía con la familia de la menor, para someterla en el consultorio. El sujeto ejerció violencia sobre la jovencita, pero esta narró todo a la familia y fue denunciado ante las autoridades.

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Parra fue detenido en el local clandestino en el occidente de Bogotá. Este se mostraba como un profesional de la salud, sin tener los estudios correspondientes.

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