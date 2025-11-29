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Una serie de investigaciones científicas recientes han encendido las alarmas sobre los peligros a largo plazo de la privación crónica de sueño.

Un estudio crucial en el campo de la neurociencia sugiere que la falta persistente de descanso puede obligar al cerebro a iniciar un proceso inusual y alarmante: el «consumo» o destrucción de sus propias conexiones neuronales y células.

Esto puede provocar:

• Deterioro cognitivo

• Problemas de memoria

• Disminución de la concentración

• Reducción del rendimiento mental

• Cambios en la estructura cerebral a largo plazo

Durante el sueño profundo, el cerebro limpia toxinas, repara conexiones neuronales y restaura funciones esenciales. Cuando no dormimos lo suficiente, esta fase de mantenimiento no ocurre, y el daño se acumula.

Los científicos señalan que dormir 7 a 9 horas por noche no es un lujo, sino una necesidad biológica para proteger la función cerebral y la salud mental a largo plazo.

Noticias 24 Carabobo

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