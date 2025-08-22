viernes, agosto 22, 2025
Familiares de Francisco Tortolero siguen en su búsqueda

Los familiares de Francisco Tortolero siguen esperando información de su paradero. En el mes de enero este salió a una caminata por el Parque Nacional San Esteban y no han tenido información.

Esa vez Tortolero salió con una persona, no pudo llegar hasta el punto de encuentro que hay en el parque. Grupos de rescate, como senderistas se unieron en la búsqueda pero no pudieron encontrarlo.

Familiares de Francisco Tortolero siguen en su búsqueda

“Desde enero no sabemos nada de él y cada día que pasa la incertidumbre crece. Mi familia y yo lo estamos buscando sin descanso y necesitamos de tu apoyo”; dijeron los familiares hoy en distintos grupos y redes sociales.

Agradecen información, al número 0412- 6793564 o al instagram de su hija mayor @carolpositiveinspire. “Tu ayuda puede acercarnos a él. No nos cansaremos de buscarlo”, dijeron hoy.

