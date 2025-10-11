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La información, que circuló a gran velocidad por múltiples portales digitales y redes sociales, sobre el fallecimiento del legendario beisbolista Luis Aparicio causó una ola de reacciones entre figuras prominentes y fanáticos del deporte.

La noticia incluso generó sentidos mensajes de despedida, evidenciando el profundo respeto y cariño que se le tiene al único venezolano en el Salón de la Fama de Cooperstown.

Sin embargo, en un giro tranquilizador, la propia familia del icónico campocorto salió al paso para desmentir categóricamente esta lamentable información.

Sus parientes se encargaron de asegurar a la opinión pública que el «Grande de Maracaibo» se encuentra perfectamente bien de salud.

La calma regresó a sus seguidores al confirmarse que el exjugador está actualmente disfrutando de bienestar y tranquilidad en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.

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