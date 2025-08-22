Compartir

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutó la instalación de 60 transformadores en comunidades del estado Zulia, como parte de una respuesta directa a los reportes ciudadanos canalizados mediante la Línea VenApp; esta acción permitió mejorar el servicio eléctrico en 21 municipios, que favoreció a más de mil 200 familias.

Las labores fueron desarrolladas por cuadrillas técnicas que se desplegaron simultáneamente en distintos sectores de Zulia, donde atendieron las solicitudes de los usuarios y garantizaron la operatividad de los sistemas de distribución eléctricos. El abordaje incluyó diagnósticos previos y la sustitución de equipos deteriorados, con el objetivo de estabilizar el suministro en zonas priorizadas.

La Línea VenApp, plataforma promovida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido clave en la articulación entre las comunidades organizadas y las instituciones del Estado. A través de esta herramienta, el poder popular participa activamente en la identificación de necesidades, no solo eléctricas y en el seguimiento de las soluciones implementadas.

Con esta jornada, se avanza en la consolidación de un modelo de gestión territorial que vincula a las comunidades con los entes ejecutores, para promover la eficiencia operativa y participación popular en la resolución de problemas estructurales. El despliegue técnico continuará no solo en Zulia sino también en otras regiones del país en función de los reportes recibidos.

