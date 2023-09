Compartir

Para nadie es un secreto que los artistas viven momentos únicos y poco comunes en el escenario, en esta oportunidad fue Austin Santos, el protagonista cuando una fanática arrojo una panty al mejor conocido como Arcángel.

En un video difundido en redes sociales se pudo ver como el reggaetonero detuvo la presentación emocionado por su “regalo” para oler la panty y manifestar el gusto por el aroma de la misma.

“Se me quitaron las ganas de seguir cantando, yo quiero seguir oliendo este panty, quiero seguir oliendo este panty… Huele… el panty, pero tenemos que seguir cantando” expresó el artista.

Así mismo, el intérprete de “Por Amar a Ciegas” preguntó que si le habían echado perfume y manifestó que todos los “Victoria” deberían oler igual.

Fanática arrojo una panty a Arcángel

Cabe destacar que los comentarios de los internautas no se dejaron esperar: “Ojalá no haya sido una mujer moderna la que se lo tiró jajajaja”, “Y si el que lo lanzó tiene rifle”, “Arcángel siendo Arcángel… Me gustó su reacción”, “Esa es la reacción indicada”, “El panty lo puso a gozar”, “Arcángel va a tener una collection de panties ahora que se prepare”. Fueron algunas de las palabras de los usuarios.

El puertorriqueño inició su gira Just In Time, el pasado 26 de agosto en Chicago, un tour que tiene como destinos Los Ángeles, Nueva York, Miami y otras ciudades de Estados Unidos, concluyendo el próximo 1 de octubre. “Papi Arca” comienza esta gira luego de su éxito con el álbum “Sr. Santos” lanzado a finales de año pasado.

