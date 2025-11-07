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Los fanáticos magallaneros esperan que Yadier Molina haga el milagro, el boricua que hace poco tiempo dijo que quería una segunda una oportunidad con el equipo fue contratado. Molina ya dirigió a Magallanes, fue su primera experiencia como mánager.

De hecho, luego de eso se le abrieron las puertas de otro equipo en el Caribe, dirigió en su país, a las Águilas en República Dominicana y está de vuelta a Valencia. Por supuesto, Magallanes no es el mismo que dirigió hace un tiempo.

El equipo tiene problemas fuertes, entre ellos el pitcheo como el bateo, la falla en el pitcheo son abridores. Luego que la primera semana del campeonato fueran elogiados, pero luego comenzaron a tener problemas.

Luego de los abridores, los relevistas y también el bateo ya que el equipo no ha tenido capacidad de respuesta. “Tenemos fe que Molina pueda hacer algo para meterse en una buena racha y empezar a ganar”, dijo Reynaldo Rodríguez, fanático.

“Molina tiene una oportunidad, cambiar la cara al equipo, en el arranque que teníamos décadas sin ver este resultado tan negativo. Parece al equipo de los años ochenta, pero esperamos que pueda hacer el milagro ahora”, comentó Pedro Sánchez, fanático.

Fanáticos magallaneros esperan un milagro

“Se perdió buen tiempo, había que hacer los ajustes hace una semana, pero Yadier tiene un chance nuevo en Venezuela. Le gusta dirigir aquí, estamos seguros que llevará al equipo a puestos mejores”, comentó Luis García, fanático.

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“El tiene una oportunidad de oro, al menos si lo lleva a la clasificación. Magallanes es una referencia del beisbol en el mundo y eso le dará respaldo a su nombre, toda la suerte del mundo a Molina”, dijo Génesis Alcalá, fanática.

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