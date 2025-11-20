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Venezuela se alista para la celebración de la IV Consulta Popular Nacional este próximo 23 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el Comandante Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, compartió el inicio del despliegue.

La consulta, busca movilizar a las comunidades de todo el país para que sean ellas mismas quienes decidan la ejecución de proyectos prioritarios en sus circuitos comunales.

IV Consulta Popular Nacional

Según la información del Comandante Hernández Lárez, la FANB ya cuenta con el material para ser desplegado en los diversos puntos de votación de cada comunidad.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, informó sobre el vasto despliegue logístico para la consulta.

De acuerdo con Prado, se activarán 8.630 centros de votación a escala nacional, contando con 9.963 mesas disponibles para recibir a los votantes. La jornada contará con el apoyo de 19.926 miembros de mesa que garantizarán el buen desarrollo del proceso en todos los circuitos comunales.

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