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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa con sus operativos de seguridad en la Amazonía venezolana.

El comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó este sábado la localización y destrucción de material utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo del estado Amazonas.

Los efectivos militares hallaron los equipos y materiales escondidos en la selva, en una zona cercana a la comunidad Cárida, sector Mina Nueva.

El material fue incinerado por «servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente».

Entre los equipos destruidos se encontraron:

400 litros de gasolina.

50 tubos de PVC de 4 pulgadas.

1.200 metros de manguera.

Ocho alfombras usadas como tamiz y un hidrojet para las labores mineras.

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