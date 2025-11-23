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FANB decomisó y destruyó material usado para la minería ilegal en Amazonas

By Redacción Noticias24Carabobo
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minería ilegal en Amazonas

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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa con sus operativos de seguridad en la Amazonía venezolana.

El comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó este sábado la localización y destrucción de material utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo del estado Amazonas.

Los efectivos militares hallaron los equipos y materiales escondidos en la selva, en una zona cercana a la comunidad Cárida, sector Mina Nueva.

El material fue incinerado por «servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente».

Entre los equipos destruidos se encontraron:

  • 400 litros de gasolina.

  • 50 tubos de PVC de 4 pulgadas.

  • 1.200 metros de manguera.

  • Ocho alfombras usadas como tamiz y un hidrojet para las labores mineras.

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SourceNoticias Venevisión
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