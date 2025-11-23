La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) continúa con sus operativos de seguridad en la Amazonía venezolana.
El comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez, informó este sábado la localización y destrucción de material utilizado para la minería ilegal en el municipio Atabapo del estado Amazonas.
Los efectivos militares hallaron los equipos y materiales escondidos en la selva, en una zona cercana a la comunidad Cárida, sector Mina Nueva.
El material fue incinerado por «servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente».
Entre los equipos destruidos se encontraron:
-
400 litros de gasolina.
-
50 tubos de PVC de 4 pulgadas.
-
1.200 metros de manguera.
-
Ocho alfombras usadas como tamiz y un hidrojet para las labores mineras.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas
Venezuela dice presente en la Olimpiada Mundial de Robótica 2025