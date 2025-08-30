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Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dieron un duro golpe a la delincuencia organizada en el estado Zulia, al desmantelar un centro de comunicaciones logístico clandestino.

Este centro era utilizado por Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) para facilitar el tráfico ilícito de drogas en la región.

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El operativo, liderado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del Comando de Zona 11 del Zulia, culminó con el descubrimiento de un sofisticado sistema de comunicación.

Entre los equipos incautados se encuentran: dos repetidoras, once radios, una fuente de poder, dos duplexor, y varias antenas con sus respectivos cables.

Además del equipo de comunicaciones, los uniformados encontraron una gran cantidad de artículos logísticos, lo que indica la magnitud de las operaciones delictivas.

En el lugar la FANB retuvo una moto, cinco motores fuera de borda, un equipo de buzo, más de veinte cajas de aceite de motor, dos plantas eléctricas, seis cauchos, un taladro industrial, una máquina de torno, dos lanzadores de fuegos artificiales y una brújula.

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