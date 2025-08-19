Compartir

Dos campamentos logísticos de minería y Tancol fueron desmantelados en el estado Amazonas. Esto como parte de la Operación Escudo Bolivariano Maroa 2025 que se realiza actualmente

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en misiones de patrullaje y reconocimiento; ubicaron y desmantelaron un campamento logístico de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol) y otro de minería ilegal en el estado Amazonas.

El comandante Estratégico Operacional de la FANB, GJ. Domingo Hernández Lárez, detalló que en uno de los procedimientos, realizado con una Unidad de Reacción Rápida (Urra) de combate mixta, junto a la Policía Nacional Bolivariana, en el municipio Atabapo, se localizó el campamento logístico que se encargaba del abastecimiento de la minería ilegal. Allí se incautaron envases, más de 10 mil litros de gasolina, una moto y una embarcación tipo bongo.

Asimismo, en el sector Rosario de Agua Linda, municipio Atures del estado Amazonas, se desmanteló un campamento logístico Tancol con, cargadores de fusil AR15, un GPS. Además de cartuchos de 7.62×51mm, cartuchos de 5.56mm.

Cartuchos de 7.62×39mm, tres morteros no industrializados de 60mm, granadas de mortero 60mm, gorras alusivas a las FARC. Radio Motorola, tres vehículos Marca Ford Modelo 350, un vehículo tipo Toyota y dos motos.

El Comandante Estratégico reiteró que Venezuela es tierra de paz y la FANB seguirá su labor para garantizar la protección de espacios naturales; y la desarticulado de grupos armados en perfecta fusión militar-policial.

