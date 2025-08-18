Compartir

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil), informó este viernes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

Materiales usados para la minería ilegal

En el campamento, la FANB halló tres recipientes con 660 litros de gasolina, nueve motobombas, 15 alfombras, dos plantas eléctricas, 60 kilogramos de alimentos, 350 metros de manguera de alta presión y otros materiales usados para la minería ilegal, según detalló Hernández Lárez.

