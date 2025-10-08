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En el marco de la Operación Orden Fragmentaria N.º 15-25 Zona Binacional de Paz N.º 1 la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) logró la captura de cuatro sujetos en el estado Zulia por porte ilícito de arma de fuego y municiones.

La información fue detallada por el comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales, donde indicó que estas personas identificadas como Emilio Segundo Castillo González, Yonathan Iván González, Ely Saúl González Ipuana y Leonel Enrique Ramírez

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Las cuatro personas fueron aprehendidas en labores de patrullaje que se llevaron a cabo en el sector San Andrés, parroquia José Ramón Yépez, municipio Jesús Enrique Lossada.

Durante la operación se les decomisaron armas de fuego tipo rifles y escopeta varios calibres (12,16,20), así como cartuchos, cananas, radio base y portátil.

FANB detiene a cuatro personas por porte ilícito de arma de fuego en Zulia

Los cuatro ciudadanos quedaron detenidos por la FANB por el delito de resistencia a la autoridad y porte ilícito de arma de fuego.

Hernández Lárez recordó que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, pasando a ser propiedad de la República todas las que existan, se fabriquen o introduzcan al país sin necesidad de indemnización o proceso judicial.

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