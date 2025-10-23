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FANB incauta envoltorios de cocaína en el estado Táchira

By Lucciano Battiston
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FANB incauta envoltorios de cocaína en el estado Táchira

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Lucciano Battiston
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Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lograron la incautación de 559 envoltorios de cocaína en el estado Táchira, los cuales tenían como peso bruto 24,160 kilogramos, esto como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2025.

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Durante labores de inspección en la empresa de recepción ZOOM en el sector Puente Real, municipio San Cristóbal, los efectivos militares encontraron los envoltorios de cocaína ocultos y mezclados dentro de dos sacos de alimentos caninos.

Las investigaciones pertinentes determinaron que la encomienda tenía como destino el estado Lara.

FANB incauta envoltorios de cocaína en Táchira

Vale destacar que el caso quedó a la orden del Ministerio Público para lograr la identificación y aprehensión del ciudadano responsable de recibir y enviar la encomienda.

Estas acciones forman parte de los lineamientos establecidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de la lucha frontal contra el tráfico ilícito de drogas y el fortalecimiento del sistema de seguridad nacional.

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