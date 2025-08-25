Compartir

Agentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) localizaron y destruyeron en la Alta Guajira venezolana otro centro logístico empleado por el narcotráfico.

La información fue divulgada ayer mediante un reporte del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb) donde se especifica que el procedimiento se efectuó en el sector Guarrutain, municipio Bolivariano Guajira (Sinamaica), estado Zulia.

Entre la maleza que brota en ese sector, los militares encontraron el centro logístico, el cual albergaba ocho lanchas, 12 motores fuera de borda, 2 motos bombas de agua, 500 metros de manguera, 1 planta eléctrica, 1 antena Starlink y 10.000 litros de gasolina depositados en 50 pipotes, desglosa el reporte.

El procedimiento forma parte de la Operación Relámpago del Catatumbo que ejecuta la Fanb en Zulia para erradicar, entre otros, a los grupos Tancol, cuyas siglas se traducen a “Terroristas Armados, Narcotraficantes Colombianos’’.

La ejecución de esa ofensiva es llevada a cabo por una Unidad de Respuesta Rápida (Urra) de Combate Mixta, integrada por agentes militares y policiales, según se desprende del reporte colgado por el Ceofanb.

Acciones similares se han realizado en las últimas horas, con la destrucción de dos astilleros clandestinos donde armaban lanchas rápidas y semisumergibles destinados al transporte de la droga proveniente de Colombia.

Una de esas últimas operaciones antinarcóticos transcurrió en el sector Rosario de Agua Linda, municipio Atures (Puerto Ayacucho), Amazonas. Esa, en concreto, hizo parte de la Operación Escudo Bolivariano que permitió la ubicación de un campamento logístico Tancol.

En el referido sector, la Urra de Combate Mixta localizó cargadores de fusil de diferentes calibres (7.62×51mm, AR15, 7.62×39mm) cartuchos (5.56mm), un uniforme pixelado, morteros no industrializados de 60mm, granadas de mortero 60mm y tres vehículos Ford 350. En el sitio inutilizaron dos motos y un Toyota tipo hembrita, dice el reporte.

