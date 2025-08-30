Efectivos militares de una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate han inutilizado una aeronave y seiscientos litros de combustible en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Autana del estado Amazonas. La operación es parte de la lucha contra el narcotráfico en la región fronteriza.
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FANB inutiliza aeronave en Amazonas
Además de la aeronave, los efectivos militares inhabilitaron 600 litros de combustible Avgas, que se presume sería utilizado para la operación de la avioneta en la región.
Las autoridades reiteran su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y afirman que no permitirán que el territorio venezolano sea usado como plataforma para estas actividades ilícitas. Destacan que las áreas verdes del Amazonas están bajo un Régimen Especial de Protección y que la presencia o construcción de instalaciones por parte de grupos delincuenciales será combatida de forma contundente.
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