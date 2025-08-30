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FANB inutiliza aeronave utilizada por el narcotráfico en el estado Amazonas

By Redacción Noticias24Carabobo
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FANB inutiliza aeronave en Amazonas

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Efectivos militares de una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate han inutilizado una aeronave y seiscientos litros de combustible en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Autana del estado Amazonas. La operación es parte de la lucha contra el narcotráfico en la región fronteriza.

El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Domingo Hernández Lárez, informó que la aeronave, identificada como una Cesna 206 con siglas YV-1900, fue localizada en la frontera colombo-venezolana. Por sus características y los «indicios de interés criminalístico», se presume que era utilizada por grupos Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL).

FANB inutiliza aeronave en Amazonas

Con esta aeronave, Venezuela suma un total de 401 «blancos de interés» inutilizados en el combate contra las drogas.
Hernández Lárez, señaló que el país «no permitirá» que su territorio sea usado como plataforma para el narcotráfico. Además, destacó que las áreas amazónicas, consideradas como «pulmón vegetal» bajo un Régimen Especial de Protección, no pueden ser ocupadas por grupos criminales. «La FANB combatirá la presencia y la construcción de instalaciones ilegales en estas zonas», puntualizó.

Además de la aeronave, los efectivos militares inhabilitaron 600 litros de combustible Avgas, que se presume sería utilizado para la operación de la avioneta en la región.

Las autoridades reiteran su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y afirman que no permitirán que el territorio venezolano sea usado como plataforma para estas actividades ilícitas. Destacan que las áreas verdes del Amazonas están bajo un Régimen Especial de Protección y que la presencia o construcción de instalaciones por parte de grupos delincuenciales será combatida de forma contundente.

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SourceEl Universal
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