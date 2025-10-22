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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asestó un nuevo golpe al narcotráfico al neutralizar tres aeronaves en los estados Amazonas y Apure, utilizadas para el tráfico ilícito de drogas.

Con esta acción, asciende a 411 el número de aeronaves inutilizadas por la FANB en su lucha frontal contra este delito.

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El comandante de Defensa Aeroespacial Integral, mayor General (M/G) José Luis Tremont Jiménez, detalló que se inutilizaron dos aeronaves en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, y una en el municipio Autana del estado Amazonas.

Además de las aeronaves, las operaciones militares resultaron en la inutilización de una pista de aterrizaje clandestina y la destrucción de tres mil litros de combustible tipo YK1, insumos esenciales para las operaciones del narcotráfico transfronterizo.

FANB neutralizó aeronaves del narcotráfico

Tremont Jiménez enfatizó que la FANB mantiene una «batalla frontal y sin tregua contra el narcotráfico en nuestro territorio», destacando que el sistema de defensa aéreo integral se encuentra «activo y alerta» para elevar el nivel de apresto operacional y garantizar la vigilancia y defensa de todo el territorio venezolano.

Por su parte, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, general en Jefe (G/J) Vladimir Padrino López, subrayó el éxito de las operaciones al reportar la destrucción de seis pistas clandestinas destinadas al narcotráfico solo durante esta semana.

«Esto habla de cómo vigilamos nuestros espacios y de cómo protegemos nuestra soberanía nacional, nosotros trabajamos arduamente para proteger al pueblo», resaltó Padrino López, reafirmando el compromiso del Estado venezolano en el combate de las estructuras criminales transnacionales.

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