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FANB neutralizó avioneta en el estado Bolívar

By Danny Valdiviezo
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avioneta en el estado Bolívar
La avioneta sospechosa se encontraba en el estado Bolívar.

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Danny Valdiviezo
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Una avioneta en el estado Bolívar fue neutralizada en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025. La misma se encontraba en el territorio venezolano sin código de identificación sin responder además a los llamados de comunicación.

Al no presentar plan de vuelo y no establecer comunicación con las dependencias de los servicios de Tránsito Aéreo fue declarada como Blanco de Interés (BDI). Por asumirse que estaba siendo utilizada para delitos transfronterizos de narcotráfico.

Como de tráfico de armas u otros delitos, ordenándose la intersección e inmovilización con los medios aéreos de las FANB. Siendo efectivos en las coordenadas del municipio Pedro Camejo en el estado Apure, tratándose de una aeronave bimotor color blanco, sin matrícula.

FANB neutralizó avioneta en el estado Bolívar

El Comandante Estratégico Operacional Domingo Hernández Larez destacó en su cuenta de Instagram que nuestro territorio no será usado de plataforma para el narcotráfico. “La soberanía se ejerce y debe ser respetada”, dijo.

Con esta inutilización se registran 418 aeronaves en total desde la promulgación de la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo y 27 durante el año 2025.

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