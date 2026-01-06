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El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, reafirmó el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras ser juramentada este lunes 5 de enero en la Asamblea Nacional.

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“La Patria continúa su marcha imparable a la prosperidad económica, al desarrollo y a la reconciliación de todos los venezolanos”, expresó el Ministro de la Defensa venezolano a través de una publicación en Instagram, quien agregó que desde la FANB acompañarán a la Presidenta encargada “en la difícil tarea que las turbulencias geopolíticas y la Patria le demandan”.

En ese sentido, Padrino López manifestó que el país continuará su marcha imparable a la prosperidad económica, teniendo a la paz como medio y como fin, «preservando el sagrado bien de la independencia».

La juramentación de Delcy Rodríguez se da tras la incursión armada ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, y derivó en el secuestro de la pareja presidencial, quienes fueron llevados Nueva York para ser sometidos a un juicio bajo cargos, de los cuales ambos se declararon completamente inocentes.

A pesar de las agresiones, Maduro se ha mantenido firme en reiterar que es el presidente de Venezuela, hecho prisionero de guerra por Estados Unidos.

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