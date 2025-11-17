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La fauna del lago de Valencia es diversa, incluyendo especies acuáticas como peces y aves, así como mamíferos terrestres en sus alrededores. Se destacan especies endémicas como el tetra diamante (Moenkhausia; pittieri) y el corroncho del lago (Chaetostoma; pearsei).

Entre las aves se encuentran garzas, flamencos y patos silvestres, y entre los mamíferos de la región están el chigüire, el acure y el zorro. Babas y otras especies.

Fauna en el Lago de Valencia, (acuática)

Peces: Se pueden encontrar el tetra diamante (especie endémica en peligro) y el pez varilla. Desafortunadamente, especies como las tilapias han sido introducidas y han afectado a la fauna nativa.

Mamíferos: En zonas específicas, como la isla de Chambergue, se han reportado «babas» (caimanes).

Terrestre

Aves: Son abundantes las aves acuáticas como garzas, flamencos y varias especies de patos silvestres. Otras aves incluyen atrapamoscas, martín pescadores y tángaras.

Mamíferos: En los alrededores del lago se encuentran el chigüire, el acure (muy abundante), el zorro, la onza, el hurón, araguatos y capuchinos.

Otras especies

El tetra diamante (Moenkhausia; pittieri)

El corroncho del lago (Chaetostoma; pearsei)

El tinicalo del lago de Valencia (Atherinella; venezuelae).

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