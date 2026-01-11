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El FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España 2026 tras superar al Real Madrid en una final vibrante decidida en el suspiro final.

La efectividad de Raphinha, nombrado MVP del encuentro, y la capacidad del equipo de Flick para castigar en las transiciones fueron determinantes para superar el planteamiento de Xabi Alonso.

La primera mitad ofreció un espectáculo de ida y vuelta que terminó con cuatro goles en apenas 12 minutos:

Raphinha (1-0) : El brasileño abrió la cuenta al minuto 36 tras una recuperación de Fermín López.

: El brasileño abrió la cuenta al minuto 36 tras una recuperación de Fermín López. Vinícius Jr. (1-1) : Al minuto 45, «Vini» empató con una genialidad individual, superando a Koundé y Cubarsí.

: Al minuto 45, «Vini» empató con una genialidad individual, superando a Koundé y Cubarsí. Lewandowski (2-1) : En el tiempo añadido del primer acto, el polaco batió a Courtois con una sutil vaselina tras pase de Pedri.

: En el tiempo añadido del primer acto, el polaco batió a Courtois con una sutil vaselina tras pase de Pedri. Gonzalo García (2-2): En el minuto 45+7, el joven delantero blanco igualó nuevamente tras cazar un rechace en el área.

Barcelona se llevó la Supercopa de España

En la segunda mitad, el Real Madrid dominó tramos del encuentro, pero la salida de Fede Valverde por molestias en el minuto 80 debilitó su estructura. Cuando el partido parecía destinado a la prórroga, Raphinha apareció en el minuto 90 para firmar el 3-2 definitivo tras una combinación entre Ferran y Olmo.

Con esta victoria, el FC Barcelona alcanza su 16ª Supercopa de España, consolidándose como el máximo ganador histórico del torneo.

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