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La fecha probable de pago de pensión de febrero 2026 empezó a circular. Por supuesto tanto los jubilados de la administración pública como los adultos mayores esperan por el Ingreso Contra la Guerra Económica.

Para el miércoles 21 se espera el pago de pensión y a su vez el pago del Ingreso contra la Guerra Económica, el cual para los abuelos es de 50 dólares. Ya dicho Ingreso fue pagado a los empleados de la administración pública.

Fecha probable de pago de pensión de febrero 2026

En tanto a los Bonos del Sistema Patria, solo quedan por cancelar Corresponsabilidad y Formación el cual es para empleados de la nómina especial. Como el Bono Cuadrantes de Paz que es para policías y funcionarios de rescate.

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