jueves, agosto 21, 2025
spot_img
ActualidadNacionalPortada

Federación Médica Venezolana y la advertencia sobre la publicidad de la salud

By Redacción Carabobo
0
18
Federación Médica Venezolana

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

La Federación Médica Venezolana advirtió hoy jueves que podría sancionar a los profesionales de la medicina que estén realizando prácticas comerciales; como también hacer publicidad sobre los servicios de salud.

Esto incluye, medios digitales como Instagram, Facebook o Tiktok además de televisión y otros medios. Dijo la Federación que agrupa a los médicos que toda promoción que esté destinada a atraer público que no esté autorizado contraviene las normas éticas profesionales.

Federación Médica Venezolana

Serán considerados irregulares dijo la FVM aquellos servicios que sean gratis como de precios populares. Donde se den a conocer precios y tarifas de los médicos. Todos estos podrían derivar en sanciones disciplinarias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Pendientes! WhatsApp en septiembre 2025 dejará de funcionar en estos celulares

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Carabobeño
Artículo anterior
Zona Industrial de Los Guayos en calma tras el incendio en Paraparal
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 21 de agosto de 2025 y otros indicadores
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes

© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Desarrollado por: Artech Digital