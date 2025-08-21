Compartir

La Federación Médica Venezolana advirtió hoy jueves que podría sancionar a los profesionales de la medicina que estén realizando prácticas comerciales; como también hacer publicidad sobre los servicios de salud.

Esto incluye, medios digitales como Instagram, Facebook o Tiktok además de televisión y otros medios. Dijo la Federación que agrupa a los médicos que toda promoción que esté destinada a atraer público que no esté autorizado contraviene las normas éticas profesionales.

Federación Médica Venezolana

Serán considerados irregulares dijo la FVM aquellos servicios que sean gratis como de precios populares. Donde se den a conocer precios y tarifas de los médicos. Todos estos podrían derivar en sanciones disciplinarias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas