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Feid anunció que se retira temporalmente de los escenarios

By Redacción Carabobo
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Redacción Carabobo
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El reconocido artista urbano Feid anunció que se retirará temporalmente de los escenarios. El cantante colombiano explicó que esta decisión se debe a la necesidad de un merecido descanso.

La pausa llega tras un año de giras y logros que, si bien fueron exitosos, lo llevaron a necesitar recargar energías.

El anuncio del retiro no es definitivo, sino una interrupción necesaria en su carrera. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han apoyado al Ferxxo desde sus inicios. En su comunicado, el artista aseguró que el año 2025 fue intenso y expresó su profundo agradecimiento al público por el apoyo constante en cada ciudad visitada.

En su mensaje, Feid solicitó a sus seguidores que mantengan viva su música durante esta etapa de descanso. Invitó a escuchar temas como “Princesa”, “Body” y “Sagrado”, asegurando que su esencia permanece en cada canción. La decisión ha generado una reflexión sobre las altas exigencias de la industria musical actual.

 

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