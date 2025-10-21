Compartir

El reconocido artista urbano Feid anunció que se retirará temporalmente de los escenarios. El cantante colombiano explicó que esta decisión se debe a la necesidad de un merecido descanso.

La pausa llega tras un año de giras y logros que, si bien fueron exitosos, lo llevaron a necesitar recargar energías.

El anuncio del retiro no es definitivo, sino una interrupción necesaria en su carrera. La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes han apoyado al Ferxxo desde sus inicios. En su comunicado, el artista aseguró que el año 2025 fue intenso y expresó su profundo agradecimiento al público por el apoyo constante en cada ciudad visitada.

En su mensaje, Feid solicitó a sus seguidores que mantengan viva su música durante esta etapa de descanso. Invitó a escuchar temas como “Princesa”, “Body” y “Sagrado”, asegurando que su esencia permanece en cada canción. La decisión ha generado una reflexión sobre las altas exigencias de la industria musical actual.

View this post on Instagram A post shared by FERXXO (@feid)

Noticias 24 Carabobo

Lee más información en nuestro portal y consulta nuestros planes publicitarios