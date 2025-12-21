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El Acuario de Valencia cumple hoy 50 años de fundado, el emblemático espacio se construyó sobre la llamada “Caja de Agua” de Valencia. Es uno de los lugares más conocidos y antiguos de Valencia, el cual sigue abierto.

Se fundó un 21 de diciembre de 1975, Juan Vicente Seijas, presidente del Concejo Municipal de Valencia tuvo esta positiva iniciativa. Y desde allí el espacio se ha convertido en un lugar familiar.

Poco a poco este espacio se fue desarrollando para disfrute de los valencianos como de los visitantes de otros estados. La construcción del mismo fue encargada a José “Pepe” Balado, siendo uno de los lugares más conocidos de la ciudad.

Luego de dos años que se fundó en el año 1977 se crea la fundación que se encarga de la administración del mismo. Para el año 1988, luego del fallecimiento de Juan Vicente Seijas el espacio adopta su nombre.

El Acuario de Valencia cumple hoy 50 años

El espacio ha tenido a lo largo de estas cinco décadas etapas positivas, una de ellas es el nacimiento de Artemis en el año 1994. Fue la primera tonina nacida en cautiverio. En el año 2000 nació Telémaco fruto de la unión de Ulises y Penélope.

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Es uno de los espacios que posee una gran variedad de peces, como también en la actualidad con el crecimiento del zoológico se ha convertido en una de las atracciones de la ciudad. A pesar que el mismo es pequeño es uno de los mejores del país.

Hoy domingo te invitamos a disfrutar de un día en familia en el ahora ZooAquarium de Valencia.

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