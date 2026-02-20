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El Día Internacional del Gato se celebra el 20 de febrero en honor a Socks, el famoso gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton, quien falleció el 20 de febrero de 2009. Esta fecha busca promover el bienestar, la adopción y la tenencia responsable de los felinos.

El gato cuenta con tres días de celebración al año, hoy es uno de ellos. Este ser es considerado el “Rey de las Redes”, mientras que el león es el “Rey de la Selva”. Hoy es buen día para que consientas a tu gato.

Origen: Fue instituido para conmemorar la muerte de Socks, gato presidencial que vivió en la Casa Blanca durante los años 90.

Día Internacional del Gato

Significado: Grupos animalistas impulsaron la fecha para concienciar sobre el cuidado de los gatos, esterilización y lucha contra el maltrato.

Otras fechas: El gato tiene tres días internacionales. Además del 20 de febrero, se celebra el 8 de agosto (establecido por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW)) y el 29 de octubre (Día Nacional del Gato en EE.UU.).

La celebración de febrero se centra en el legado de amor hacia los felinos, a menudo promoviendo la adopción de refugios.

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