Compartir

El femicida de Boca de Uchire, señalado de asesinar a la joven Ana Carreazo fue capturado por el CICPC en el estado Anzoátegui. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica Douglas Rico, a través de sus redes sociales.

Luego de un arduo trabajo de investigación hecho por los detectives del cuerpo policial se logró esclarecer el femicidio de Ana Cecilia Carreazo Briceño (18). Con la detención del responsable, Maikel David Guareguan Curbata (19).

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Píritu iniciaron las investigaciones tras la denuncia de desaparición de la joven. Quien fue vista por última vez el 2 de agosto del presente año. A través de un exhaustivo trabajo de campo y experticias técnico científicas, los detectives lograron determinar los hechos.

Las pesquisas revelaron que Maikel Guareguan, quien mantenía una relación sentimental de más de un año con la víctima. La citó con engaños al sector La Playa de Boca de Uchire el 4 de agosto.

Femicida de Boca de Uchire fue capturado

En ese lugar, por motivos de celos, Guareguan agredió a la joven, causándole una herida mortal en el cuello con un cuchillo. Posteriormente, arrastró el cuerpo sin vida hasta un caño, donde fue hallado.

Las investigaciones también indicaron que la relación entre la pareja era disfuncional, caracterizada por constantes peleas y discusiones. Durante el procedimiento policial, se colectaron como evidencias un cuchillo, un mecate y una toalla.

NO DEJES DE LEER AHORA: Por presunta amenaza de muerte contra su abuela lo capturaron en Puerto Cabello

El detenido y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía 24° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui. Este caso del femicidio de Boca de Uchire fue uno de los más sonados la semana pasada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas