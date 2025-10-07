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Un femicidio de una maestra en Argentina terminó con una indemnización millonaria. El caso de Paola Tacacho terminó cinco años después, cuando el juzgado aprobó la indemnización. La maestra durante cinco años estuvo acosada sistemáticamente por un alumno.

Este conoció a la maestra en el salón de clases, desde allí se obsesionó con ella. Sin ella darle un motivo para ello, aquel enamoramiento pasó al seguimiento como al acoso y de allí al asesinato.

Mauricio Parada Parejas duró cinco años obsesionado con la maestra, hasta que luego de amenazas le quitó la vida. El mismo Parada terminó también sin vida luego del asesinato de Paola Tacacho.

Tacacho era una profesional completa con muchos proyectos en la vida. Pero el conocer a su alumno fue quitarle los días de paz y tranquilidad. Este quería tener un romance con la maestra a como diera lugar.

Femicidio de una maestra en Argentina

Hay algo muy clave y es que Paola fue a las autoridades con pruebas contundentes a formalizar 14 denuncias por acoso. Las cuales fueron ignoradas por el gobierno, dejando sin protección a la maestra y suelto a su alumno.

El amor enfermizo, obsesionado, seguido, con miradas fuertes por parte de Parada a la profesora. Todo esto temía que fuera a terminar mal como así sucedió con dos muertos en Argentina y un caso de femicidio que estuvo durante cinco años esperando un desenlace.

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Fue la gota que colmó el vaso, ya que el joven terminó ejecutando su plan y dejándola sin vida. Esto fue lo que terminó de encender mucho más los reclamos por parte de las personas y de las mujeres.

Quienes reclamaban justicia y durante cinco largos años hace unos días se aprobó una indemización a la familia de la maestra. Estos muy honorablemente dijeron que eso no se las devolvería.

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