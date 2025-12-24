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Femicidio en Falcón, dejó a un hombre detenido, así lo informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico. Comisiones de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Punto Fijo, esclarecieron el atroz femicidio de Dorelis Francelina Zambrano (44).

Ocurrido en una edificación en ruinas ubicada en la avenida Jacinto Lara con avenida Luis Beltrán Pietro Figueroa, parroquia y, municipio Carirubana, Punto Fijo, estado Falcón. El pasado 18 de diciembre, logrando la detención de su ex pareja, Giovanny Gregorio Hurtado Díaz (58).

Femicidio en Falcón

Se pudo conocer que Hurtado Díaz, había sometido a la víctima y golpeado salvajemente tras sostener una fuerte discusión motivado. Que esta había puesto fin a la relación amorosa que sostuvieron, el hombre cegado por los celos y la ira, la sometió y golpeó.

Con objetos contundentes (piedra y tronco de árbol), para posteriormente abusar de ella, hasta su fallecimiento; una vez cometido el atroz crimen, Hurtado Diaz, huye del sitio. Tras una exhaustiva búsqueda y trabajos de inteligencia, las comisiones del Cicpc, lograron la ubicación y captura del femicida y, quedó a la orden del Ministerio Público.

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