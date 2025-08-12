Compartir

El próximo feriado bancario de agosto será el lunes 18 de este mes, dijo la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). El viernes será el día de la Asunción de Nuestra Señora, es por eso que corresponde el feriado el día lunes.

Las entidades bancarias no abrirán, solo algunas en los centros comerciales para atender depósitos como retiros. Sin atención al cliente, en las páginas web de cada banco estarán activas las transacciones.

Feriado bancario de agosto será en esta fecha

Como las transferencias, consultas entre otras diligencias que ahora puedes hacer directamente en el banco. Dijo la Sudeban que el próximo feriado será en el mes de septiembre.

El lunes 15 del noveno mes del año será bancario, mientras que para el mes de octubre no habrá día libre. Debido a que las dos fechas caen fin de semana.

